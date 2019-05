Zwembad deelt gratis zonnebrand uit

Bij een openluchtzwembad in het Drentse Ruinen krijgen alle bezoekers gratis zonnebrandcrème. Het is het eerste zwembad in Nederland die dit gaat doen.

Volgens het zwembad in Drenthe vergeten mensen vaak zelf zonnebrand mee te nemen. Vooral kinderen hebben het niet altijd bij zich.

Huidkanker

Niet insmeren kan gevaarlijk zijn omdat het in sommige gevallen huidkanker kan veroorzaken. Het KWF Kankerbestrijding is blij met de actie.

Wat vind jij: zouden andere zwembaden dit ook moeten doen of moeten mensen zelf zonnebrand meenemen?