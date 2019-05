Twee kinderen in Nijmegen hebben tijdens het buitenspelen 2000 pillen met drugs gevonden. Die pillen kunnen erg gevaarlijk zijn.

De kinderen vonden de pillen in een plastic tas onder een brug. Hoe de pillen daar terecht zijn gekomen is niet bekend.

Straf

De politie heeft op Facebook gevraagd of de eigenaar zich kan melden. Of dat ook echt zal gebeuren is de vraag. De pillen zijn illegaal dus er staat een flinke straf te wachten.