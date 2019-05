Drie vragen over kinderen in oorlogsgebieden

Tienduizend kinderen over de hele wereld lopen vandaag mee in optochten. Ook kinderen in Den Haag doen mee. Deze kindermarsen worden georganiseerd om aandacht te vragen voor kinderen die in oorlogsgebieden leven.

Maar hoeveel kinderen wonen er eigenlijk in een oorlogsgebied? Hoe gaat het met die kinderen? En wat hopen de actievoerders met hun kindermars te bereiken? Je hoort het in de drie vragen.