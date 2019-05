Het is nu officieel: Ajax is kampioen

Niemand twijfelde er nog aan, maar nu is het officieel: Ajax is kampioen van Nederland. Dat was al sinds 2014 niet gebeurd. De spelers vierden meteen groot feest en worden vandaag gehuldigd in Amsterdam.

Ajax won woensdag met 4-1 bij De Graafschap. Dusan Tadic scoorde twee keer en is daardoor ook topscorer van de eredivisie. Die eer moet hij delen met Luuk de Jong van PSV, die dit seizoen net zo vaak scoorde.

Nouri

Het kampioenschap wordt opgedragen aan voetballer Nouri. Dat is een Ajax-speler die al meer dan anderhalf jaar met ernstige hersenschade in een verzorgingstehuis ligt. Zijn rugnummer was 34 en dit is ook de 34ste landstitel voor Ajax.