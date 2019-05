Meer dan 80 miljoen voor glimmend konijn

In New York is een recordbedrag neergelegd voor het glimmende konijn op de foto. Het kunstwerk met de naam Konijn werd voor zo'n 81 miljoen euro verkocht. Nog nooit werd er zo veel betaald voor een kunstwerk van een kunstenaar die nog leeft.

Het konijn werd gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons. Hij maakt vaak grote metalen kunstwerken van vrolijke dingen. Een ander bekend kunstwerk van Koons is zijn ballon-hond. Die werd ooit voor meer dan 50 miljoen verkocht.