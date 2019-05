Meer dan 100.000 mensen vieren kampioensfeest Ajax

Ajax is landskampioen en dat willen de fans en spelers natuurlijk vieren. Op het Museumplein in Amsterdam zijn daarom meer dan 100.000 mensen bijeen om te zingen, hossen en feesten met Ajax.

Nouri

Het kampioenschap werd opgedragen aan voetballer Nouri. Dat is een Ajax-speler die al meer dan anderhalf jaar met ernstige hersenschade in een verzorgingstehuis ligt. Zijn familie is bij de huldiging en zijn vader mocht ook even de schaal vasthouden.

Ook de vrouwen

Voordat de mannen van Ajax werden gehuldigd, werden de vrouwen van Ajax in het zonnetje gezet. Zij wonnen dit jaar de KNVB-beker.