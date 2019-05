Feest in het koningshuis, want koningin Máxima is vandaag jarig! Ze is 48 jaar geworden.

Vrij op je verjaardag?

Maar de hele dag taart eten zit er voor de koningin niet in: ze was afgelopen dagen voor haar werk in Spanje en Ethiopië en ook vandaag moet ze werken.

Wat vinden jullie daarvan? Zou iedereen vrij moeten zijn op zijn of haar verjaardag? Reageer op de stelling: