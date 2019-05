'Er is te weinig aandacht voor broers en zussen van chronisch zieke kinderen'

Chronisch ziek zijn betekent dat je een ziekte hebt die niet weg gaat, en waar je bijvoorbeeld altijd medicijnen voor moet slikken of voor behandeld moet worden.

In Nederland zijn er 500.000 kinderen met een chronische ziekte. Dat is natuurlijk niet leuk voor die kinderen zelf, maar het heeft ook invloed op het leven van de broers en zussen van die kinderen.

Cursus

In het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam zien ze dat ook. Zij hebben daarom een speciale cursus om diebroers en zussente helpen. In de video hierboven zie je hoe dat precies gaat.