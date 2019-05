Gered ei van ooievaars komt uit

Babynieuws uit Gelderland! In een vogelopvang is een jonge ooievaar uit zijn ei gekomen. De eieren kwamen deze week in het nieuws omdat de politie een dode ooievaar had gevonden. Hij was de vader van de kuikens.

Het dier was door iemand doodgeschoten. Veel mensen schrokken hiervan. De moeder was er nog wel, maar zij kon niet in haar eentje voor haar jonkies zorgen.

Warmtelampen

Dierenverzorgers hebben de eieren voorzichtig meegenomen en onder speciale warmtelampen gelegd. Ze hoopten dat de eieren daardoor alsnog uit zouden komen en dat is bij één ei al gelukt.