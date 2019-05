LIVE: Zapp Your Planet met jullie vragen over het klimaat

Vandaag staat het mediapark in Hilversum in het teken van het klimaat. Het is namelijk de actiedag van Zapp Your Planet. Duizenden kinderen kunnen er van alles doen en zien en jij kunt live meekijken.

Op de actiedag zijn onder andere optredens van Mylene & Rosanne, Max & Anne, Fource en Kinderen voor Kinderen. Om 12:00 uur is er een speciale persconferentie van het NOS Jeugdjournaal over het klimaat.