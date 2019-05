Oproep: wat wil jij weten van Bram Krikke?

- Maak een filmpje en stel jezelf voor. - Stuur de video via een DM op Instagram of mail het filmpje naar jeugdjournaal@nos.nl.

Bram Krikke is 24 jaar en presenteert vier dagen per week het programma Bram in de Buurt op SLAM!. Vorig jaar won hij een belangrijke radioprijs voor grootste talent en beste presentator. Op Instagram is hij ook populair, daar heeft hij meer dan een half miljoen volgers.