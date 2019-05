Dwars: Lotte baalt van boze smileys in lesprogramma's

Een foutje maken op school of in je huiswerk is natuurlijk niet leuk. Maar volgens Lotte van 10 is het extra irritant als de fout ook nog eens wordt benadrukt. En dat is precies wat er gebeurt in het lesprogramma op haar school.

Lotte heeft last van faalangst. Voor haar is het extra vervelend als er na een fout antwoord een boze smiley te zien is. Daardoor krijgt ze sneller het gevoel dat ze niets goed kan doen.