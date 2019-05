Duncan Laurence wint! Songfestival komt naar Nederland

Duncan was favoriet, maar het was toch spannend tot het einde om 01:00 uur 's nachts. Na de stemmen van de jury stond Nederland op plek 3, achter Noord-Macedonië en Zweden. Dankzij de stemmen van het publiek won Nederland toch. De ontknoping zag er zo uit:

Het is Duncan Laurence gelukt. Met het nummer Arcade heeft hij het Songfestival gewonnen.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Duncan was blij en opgelucht met de winst.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

In de finale traden 26 landen op. Hier zie je ze allemaal kort voorbijkomen:

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Vind jij het nummer van Nederland ook het best of vond je een ander nummer eigenlijk beter? Reageer op de stelling:

Reageer op de stelling: Nederland is de terechte winnaar van het Songfestival.

Dat Nederland heeft gewonnen, betekent ook dat het Songfestival volgend jaar in Nederland is. Waar dat gaat gebeuren is nog niet bekend.