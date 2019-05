Overlast door noodweer in Nederland

In het oosten van Nederland hebben regenbuien en onweer voor veel overlast gezorgd. In Limburg, Overijssel en Noord-Brabant viel op sommige plekken in één keer een heleboel regen.

Daardoor kwamen straten onder water te staan en liepen sommige kelders onder.

Onweer

Er waren ook flinke onweersbuien. Op sommige plekken was er schade door blikseminslag.