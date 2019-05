Is lippenbalsem of slijm gevaarlijk? Op deze site kun je het checken

Veel mensen maken zich zorgen of producten wel veilig zijn. Bijvoorbeeld over lippenbalsem, slijm of shampoo. Op een nieuwe site kun je nu opzoeken wat er precies inzit en of dat gevaarlijk kan zijn.

Nep-nieuws

De site heet waarzitwatin.nl en deskundigen hebben de site gemaakt omdat er veel nep-nieuws rondgaat. Zo denken sommige mensen dat je ziek kunt worden van bepaalde soorten deodorant, terwijl dat niet waar is.

Op de site zie je dat alle producten die je in de winkel kan kopen, in principe veilig zijn. De deskundigen raden wel aan om spullen alleen te gebruiken waar ze oorspronkelijk voor bedoeld zijn. Een laagje lippenbalsem op je lippen is dus prima, maar je lippenbalsem opeten, is niet gezond. En ook zelf slijm maken is niet helemaal veilig.