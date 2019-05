Er komt een 'rookvrij strand' in Nederland

De Zeeuwse plaats Renesse krijgt waarschijnlijk een rookvrij strand. Vanaf 1 juni mag er op een stuk strand van 500 meter niet meer gerookt worden.

Helemaal officieel is het niet, want er is bestaat geen wet waarin staat dat het verboden is. De politie kan er dus niets tegen doen als er toch wordt gerookt. Wel worden er borden neergezet met 'verboden te roken'. De bedenker hoopt dat rokers daar naar luisteren.

Dieren

Het verbod is niet alleen bedacht voor de gezondheid van mensen. Sigarettenfilters zijn moeilijk op te ruimen en komen in zee terecht. Daar worden ze vaak opgegeten door dieren.