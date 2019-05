Nederland in 2020: Songfestival, Formule 1 en nog meer evenementen

Het wordt volgend jaar een leuk, maar ook een heel druk jaar voor Nederland. Er staan namelijk veel grote evenementen op de agenda die allemaal in ons kleine land georganiseerd gaan worden.

Songfestival

Zoals het Eurovisie Songfestival. Door de winst van Duncan Laurence is Nederland in 2020 aan de beurt om het muziekfestijn te organiseren. Maar de vraag is nog: in welke stad komt het Songfestival?

Formule 1

Ook de Formule 1 komt volgend jaar naar Nederland. Voor dat evenement is wel al een geschikte locatie gevonden: het circuit in Zandvoort. De organisatie verwacht dat er honderdduizenden bezoekers komen en dat kan voor problemen zorgen. Om lange files en overvolle treinen te voorkomen, zullen er sowieso extra treinen en bussen worden ingezet.

EK Voetbal, Sail en Bevrijdingsdag

En er zijn nog meer grote evenementen in 2020. Zo is er het EK Voetbal; een flink aantal wedstrijden worden gespeeld in Amsterdam. Ook is het grote botenfeest Sail in de hoofdstad, met ruim 2 miljoen bezoekers.

En dan is het ook nog eens 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd en ook dat wordt natuurlijk groots gevierd.