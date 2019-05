'Er moeten regels komen voor hulphonden en andere dieren in de zorg'

Steeds vaker worden dieren ingezet in de zorg. Zoals paarden, pony's en honden. Maar heeft het eigenlijk wel zin? En hoe is het voor de dieren zelf?

Er moeten betere regels komen voor dieren die in de zorg worden gebruikt, zoals blindengeleidehonden. Dat vindt de Raad voor Dierenaangelegenheden. Dat is een groep deskundigen die advies geeft aan de regering.

Rust voor de dieren is heel belangrijk, zeggen de deskundigen. Want als honden of paarden niet goed in hun vel zitten, kunnen ze bijvoorbeeld bijten of trappen.

Beschermen

Tot nu toe zijn er eigenlijk niet echt regels over het gebruik van deze dieren in de zorg. De deskundigen hopen dat daar verandering in komt. Om de dieren beter te beschermen en om erachter te komen of al die therapieën wel werken.