Bijna 600 overtreders en criminelen gepakt met nieuwe politie-app

De politie heeft een nieuwe app waarmee agenten meteen kunnen zien of iemand nog een celstraf of een boete heeft openstaan. Daarmee zijn het afgelopen half jaar bijna zeshonderd mensen opgepakt.

Voortvluchtigen

Als een misdadiger celstraf krijgt, moet hij of zij zich meestal een paar dagen later bij de gevangenis melden. Maar niet iedereen doet dat. Misdadigers die niet komen opdagen worden 'voortvluchtigen' genoemd.

Begin vorig jaar was de politie op zoek naar 11.000 voortvluchtigen.

Sneller en makkelijker

Met de app is het een stuk sneller en makkelijker om voortvluchtigen op te sporen, vergeleken met het oude systeem. Als agenten op straat iemand controleren, kunnen ze direct zien of diegene nog een boete moet betalen of een celstraf moet uitzitten.