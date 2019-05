De avondvierdaagse is begonnen!

Doe jij mee met de avondvierdaagse? Op veel plekken in Nederland is de wandeltocht vandaag weer begonnen. Ongeveer een half miljoen kinderen doen er aan mee.

De meeste kinderen lopen 5 kilometer, maar in sommige steden kun je ook kiezen voor 10 kilometer. Milou ging kijken bij de start in Breda. Je ziet haar verslag in de video hierboven,

Schoonmaken

De organisatie van de Avondvierdaagse vindt het belangrijk alle deelnemers hun afval netjes opruimen. Op ruim 300 plekken in Nederland wordt er extra aandacht aan besteed. Cato en Lieske vinden het opruimen erg belangrijk. Ze vertellen erover in de video hieronder: