Drie vragen over de Nationale Voorleeswedstrijd

Wie kan het beste voorlezen van Nederland? Dat wordt bekend in de finale van de Nationale Voorleeswedstrijd, die vandaag wordt gehouden.

In de finale strijden de 12 provinciewinnaars van de voorleeswedstrijd tegen elkaar. Een jury beslist daarna wie de allerbeste voorlezer is van Nederland.

Wat vind jij?

We zijn benieuwd of jij het leuk vindt om voorgelezen te worden, of dat je juist liever zelf leest. Reageer op onze stelling!