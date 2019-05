Grote aardbeving in Groningen

In de provincie Groningen zijn veel mensen vanochtend wakker geschrokken door een flinke aardbeving. Het is de op twee na heftigste aardbeving ooit in Groningen. Het is nog onduidelijk hoeveel schade er is.

De beving ontstond rond 5.45 uur vanmorgen in het dorp Westerwijtwerd. Ook in andere dorpen in de buurt en in de stad Groningen voelden veel mensen de beving. Op social media zeggen veel mensen dat ze flink geschrokken zijn: