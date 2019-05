Duikers vinden veel troep op de bodem van de Waddenzee

Er liggen veel spullen op de zeebodem bij het eiland Schiermonnikoog. Een groepje duikers is daar kort geleden gaan kijken en zij kwamen onder meer televisies, dekens en stoeltjes tegen.

Containers

De spullen zaten in containers die in januari overboord zijn geslagen van een vrachtschip. Veel spullen zijn toen aangespoeld op de stranden, maar er zijn ook veel spullen gezonken. Het is lastig om die spullen weer boven water te halen.

Onderzoekers denken dat nog ongeveer een derde van de lading op de bodem van de zee ligt.