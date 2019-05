Brand in basisschool Renkum

Op een basisschool in Renkum, in Gelderland, is gisteravond brand geweest. Het gebeurde op de Albert Sweitzerschool. Een deel van het dak is verwoest en zeker twee lokalen en de gymzaal raakten beschadigd.

Aangestoken

Agenten denken dat de brand is aangestoken omdat de brand aan de buitenkant van de school is begonnen. Ze hebben één iemand aangehouden. De brandweer heeft de hele nacht geblust.

Bijna iedereen kan vandaag gewoon weer naar school. Alleen één kleuterklas moet thuisblijven.