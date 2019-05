'Als we nu wachten, hebben mijn kinderen straks problemen'

Je kent hem waarschijnlijk niet, maar hij kan één van de machtigste mensen van Europa worden: Frans Timmermans. Op donderdag zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement en dan hoopt hij dat veel mensen op hem stemmen.

Timmermans wil onder meer de baas van Europa worden omdat hij dingen voor kinderen goed wil regelen. Hij wil bijvoorbeeld nieuwe afspraken over het klimaat. Volgens hem is dat erg belangrijk, omdat er snel iets moet veranderen. Timmermans denkt dat het handig is als alle landen daar hetzelfde over denken.