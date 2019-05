Oproep: wat wil jij weten van Silver?

Hij won The Voice Kids en zong voor bijna 50.000 mensen in de Johan Cruijff Arena: Silver. Heb jij een vraag voor het zangtalent? Stel hem dan snel, want we gaan hem binnenkort interviewen.

- Maak een filmpje en stel jezelf voor. - Stuur uiterlijk donderdag 23 mei de video via een DM op Instagram of mail het filmpje naar jeugdjournaal@nos.nl.

Silver is 10 jaar oud en heeft eerder in de musical Ciske de Rat gezongen. Hij is ook behoorlijk slim. Silver heeft een paar klassen overgeslagen en zit al op de middelbare school. In de volgende video zie je meer over Silver.