Gerritje (102) rijdt voor het eerst paard

Gerritje is 102 jaar oud en had nog één grote droom: paardrijden. De vrouw had dat nog nooit eerder gedaan en het leek haar erg leuk. Een van haar begeleiders regelde daarom een eerste paardrijles voor haar.

Een behoorlijk uitdaging, want Gerritje loopt al met een rollator. Toch lukte het een aantal vrijwilligers om haar op het zadel te zetten. In de video zie je hoe Gerritje geniet van haar eerste ritje.