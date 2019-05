Nieuwe versie van Aladdin met Nederlandse acteur

Bijna 30 jaar geleden kwam de wereldberoemde Disney-film Aladdin uit. Vanaf vandaag draait de film opnieuw in de bioscoop, maar dan in een nieuw jasje en met een Nederlandse acteur.

Net als de oude film, gaat deze versie over de straatjongen Aladdin die verliefd wordt op prinses Jasmine. Maar toch is er ook veel anders. Zo is de prinses in de nieuwe film veel stoerder. En het belangrijkste verschil: de nieuwe film is niet getekend, maar met echte acteurs.