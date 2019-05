Kinderen: 'Europese Unie is belangrijk, maar Nederland eerst'

Donderdag zijn de Europese verkiezingen. Dan wordt gekozen wie Nederland mag vertegenwoordigen in de Europese Unie. Kinderen mogen niet stemmen, maar hebben er wel een mening over. Uit het onderzoek blijkt dat jullie de Europese Unie heel belangrijk vinden, maar niet zo belangrijk als Nederland.

De meeste kinderen in Nederland vinden het goed dat ons land bij de Europese Unie zit. Een kleinere groep (14 procent) vindt dat we ook best zonder de EU kunnen. Dat blijkt uit een onderzoek dat we deden onder een kinderen tussen de 9 en 13 jaar.

Een meerderheid van de kinderen is voor gelijke regels en wetten in alle EU-landen. Ze zouden het bijvoorbeeld een goed idee vinden als ieder kind evenveel vakantie zou hebben. Dezelfde taal spreken vinden de meeste kinderen niet nodig en één Europese president vindt bijna niemand een goed idee.

Vooral als het over geld gaat vinden kinderen Nederland belangrijker dan Europa. Alle landen even rijk maken, ook al wordt Nederland daardoor armer, is volgens 4 van de 5 kinderen een slecht idee.

Spanje

We vroegen ook in welke andere landen uit de Europese Unie jullie wel zouden willen wonen. Spanje bleek het populairst, gevolgd door Italië, Frankrijk en België. In Roemenië, Polen en Bulgarije willen de meesten van jullie absoluut niet wonen.