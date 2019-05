Kinderen geschrokken na fouten in uitslag eindtoets

Toch heeft de fout voor de meeste kinderen geen gevolgen. Dat komt doordat kinderen al eerder in het schooljaar hun schooladvies hebben gekregen. Dat advies, van een juf of meester, is belangrijker dan de uitslag van de toets. Alleen als je de toets bijzonder goed maakt, mag je nog naar een ander niveau.

Voor wie is de fout wel erg?

De fout is het vervelendst voor kinderen die na de uitslag van de toets graag naar een ander niveau wilden. Omdat ze een verkeerde uitslag hebben gekregen, is het nu niet zeker of ze nog van niveau mogen wisselen. Er wordt nu per kind gekeken wat wel en niet mag.

Dominique is een van de geschrokken kinderen. Haar klas deed Route 8 en 12 kinderen kregen de verkeerde toetsuitslag.