Baudet tegen Rutte: 'Wanneer heb je voor het laatst gehuild?'

Vanwege de Europese verkiezingen gingen politici Mark Rutte en Thierry Baudet gisteren met elkaar in debat. Het ging vooral over serieuze zaken, maar Rutte kreeg ook een persoonlijke vraag. Baudet vroeg hem wanneer hij voor het laatst had gehuild.

Te persoonlijk?

Rutte vertelde dat hij voor het laatst moest huilen toen zijn zus overleed. Dat is vier jaar geleden. Sommige mensen vonden het een vreemde vraag van Baudet, omdat de vraag erg persoonlijk is. Wat vind jij daarvan?

Is het goed als politici elkaar alles kunnen vragen? Of gaat dit te ver? Laat je mening achter bij onze stelling!