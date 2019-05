Meer dan 800 schademeldingen na aardbeving Groningen

Er zijn tot nu toe meer dan 800 schades gemeld na de aardbeving in Groningen. Daar was gisteren een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied.

'Onveilig'

In de meeste gevallen gaat het om een beetje schade, maar 28 mensen zeggen dat de schade ook voor een onveilige situatie zorgt. Daarmee bedoelen ze waarschijnlijk dat er iets kan instorten.

Kinderen

Wij gingen gisteren naar Groningen om met kinderen te praten over de aardbeving. Veel kinderen waren 's nachts wakker geschrokken door de beving: