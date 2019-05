Prijs voor vrijwilligers die kinderen helpen met taal

Het project van Masud en Jeanette heet Taal doet Meer. Net als bij Masud en Jeanette koppelt de stichting kinderen aan vrijwilligers, zodat ze op een leuke manier Nederlands kunnen leren.

Prijs

En dat doen ze hartstikke goed, want de stichting heeft vandaag een Appeltje van Oranje gewonnen! Dat is een prijs voor organisaties die mensen met elkaar in contact brengen. Bij de prijs hoort een bronzen beeldje en een geldbedrag van 15.000 euro. Jeanette was bij de prijsuitreiking en kreeg het beeldje van koningin Máxima.