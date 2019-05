PvdA doet het goed bij Europese verkiezingen in Nederland

De meeste Nederlanders die gingen stemmen bij de Europese verkiezingen, stemden op de Partij van de Arbeid (PvdA). Ook Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet kreeg veel stemmen. CDA en de VVD deden het ook goed.

De PvdA staat er tot nu toe het beste voor. Het lijkt erop dat die partij 5 plekken krijgt in het Europees parlement. Daar worden belangrijke beslissingen genomen over de Europese Unie.

Nog niet definitief

De uitslag is nog niet helemaal zeker, omdat er in de meeste andere landen nog gestemd moet worden. Dat gebeurt op zondag. Daarna worden alle stemmen geteld en is de uitslag definitief.

Frans Timmermans

Eerder deze week sprak Noortje met de leider van van de Partij van de Arbeid in de Europese Unie. Hij heet Frans Timmermans en hij wil een hoop dingen in Europa veranderen. In de video hieronder zie je het interview: