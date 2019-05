De dierenambulance in Hoorn kreeg gisteren een telefoontje dat er in de bosjes een varaan zat. Ze gingen er razendsnel op af. Maar toen ze aankwamen zagen ze dat de varaan wel erg stil was.

Toen ze beter keken, zagen ze dat het een opgezette varaan was! De dierenambulance kon er wel om lachen en ze maakten nog een paar leuke foto's met het ding.