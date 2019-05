Negentien autobranden in drie weken in Gouda

Veel inwoners van Gouda in Zuid-Holland zijn geschrokken. In hun stad zijn in korte tijd al 19 auto's in vlammen opgegaan. De politie zegt dat de auto's expres in brand zijn gestoken.

Verdacht

Om nog meer branden te voorkomen zijn er extra politieagenten ingezet. Zij doen onderzoek in de stad en rijden vaker rond om verdachte situaties op te sporen. Ze weten nog niet wie er achter de branden zit.

De gemeente vraagt de inwoners van Gouda om goed om zich heen te kijken en de politie te bellen als ze iets verdachts zien.

Ook kinderen in Gouda zijn geschrokken van het nieuws. Vanavond zie je er meer over in het Jeugdjournaal.