Scholieren spijbelen voor het klimaat

Nederland is niet het enige land waar scholieren staken. In totaal doen er 110 landen mee aan de actie. In maart was er ook al een groot protest voor het klimaat. Toen deden er 1,6 miljoen scholieren mee uit 125 verschillende landen.

Greta

Het idee van de spijbelactie komt van het Zweedse meisje Greta. Scholieren uit verschillende landen zijn het met haar eens en daarom kwamen er op veel plekken demonstraties.