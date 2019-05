Jayden redt schildpadden op Curaçao

De schildpad is al jaren een bedreigde diersoort. Daarom is er op Wereldschildpaddendag extra aandacht voor de dieren. Ook op Curaçao leven veel schilpadden en vooral in de zee.

Jayden van 14 woont op Curaçao en hij probeert de dieren te helpen. Na school is hij vaak in zee te vinden op zoek naar schildpadden in nood. Ook heeft hij iets anders bedacht: hij heeft van plastic een kunstwerk gemaakt waarmee hij aandacht wil vragen voor het probleem.