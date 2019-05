Lasergamen en auto's slopen: Juffen organiseren mannendag

Grote kans dat er bij jou in de klas een juf is, want er zijn in Nederland maar weinig meesters. 15 procent van alle leerkrachten in Nederland is man. Ook op de Spaarneschool in Spaarndam is de verdeling niet gelijk. Daarom organiseren ze een mannendag zodat de kinderen ook eens les krijgen van een man.

Vaders, ooms, opa's en buurmannen zijn ingeschakeld. Zij hebben alle activiteiten bedacht en doen zelf mee. De kinderen gaan onder andere lasergamen, auto's slopen en in bomen klimmen.

De kinderen vinden de dag heel leuk. Ook weer eens wat anders om les te krijgen van mannen. Maar volgens hen is het verschil niet zo belangrijk.