Grootste roofvogel van Europa vliegt boven Nederland

In Drenthe is een bijzondere vogel gezien. Gisteren vloog er een monniksgier in de buurt van de plaats Eelderwolde. Vanochtend is het dier gezien in Hellendoorn, in Overijssel.

Grootste van Europa

Als de vogel zijn vleugels spreidt, is 'ie in totaal 2,5 tot 3 meter breed. En daarmee is het de grootste roofvogel van Europa. Hij komt eigenlijk alleen in de bergen van bijvoorbeeld Spanje en Griekenland voor.

Steeds meer

De monniksgier leeft alleen en zoekt vanuit de lucht naar eten. Vogelliefhebbers denken dat de vogels de komende jaren misschien vaker te zien zijn, omdat het goed gaat met het dier. Er komen er steeds meer van.