Weer een auto in brand gestoken in Gouda

Voor de twintigste keer in drie weken is er vannacht een auto in brand gestoken in Gouda. De politie zegt dat de auto's expres in brand zijn gestoken.

Extra agenten

Om nog meer branden te voorkomen zijn er extra politie-agenten ingezet. Zij doen onderzoek in de stad en rijden vaker rond om verdachte situaties op te sporen.

Veel kinderen in de buurt zijn ervan geschrokken. Gisteren maakten we deze video over de autobranden in Gouda: