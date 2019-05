Dwars: Annique (10) wil gordels in een bus

In de auto moet je verplicht een gordel om, maar in de meeste bussen zitten geen gordels. En dat zit Annique van 10 behoorlijk dwars. Als zij in de bus zit en die plotseling remt, schiet ze soms een stuk naar voren.

Wat vindt de minister?

Verslaggever Bart ging naar haar toe om te horen wat chauffeurs én wat de minister ervan vindt. Of er iets gaat veranderen, zie je in de video hierboven.