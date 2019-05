Scheidsrechter scoort zelf én keurt het doelpunt goed

Een bizar doelpunt bij een voetbalwedstrijd in Friesland. De scheidsrechter scoorde en keurde het doelpunt goed.

Dat was geen foutje, want het doelpunt is helemaal volgens de regels. De scheidsrechter is bij voetbal namelijk een 'dood object', net als de palen of lat van het doel. Als de bal de scheidsrechter raakt, moet er dus gewoon worden doorgespeeld.