'Het is belangrijk dat mensen weten dat je Indo bent'

2 miljoen mensen in Nederland hebben een Indische achtergrond. Dat komt doordat Indonesie tussen 1816 en 1949 een kolonie van Nederland was.

In de lange tijd dat Nederland er de baas was, kregen Nederlanders en Indonesiërs ook relaties met elkaar. Hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen worden Indisch of Indo's genoemd. En veel van hen wonen nu in Nederland.