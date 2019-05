Meeste Europeanen stemmen op partij die voor samenwerken is

In totaal konden bijna 427 miljoen Europeanen stemmen. Iets meer dan de helft deed dat ook. Nederlanders stemden afgelopen donderdag al. In veel andere landen werd er dit weekend gestemd.

Politieke partijen uit verschillende Europese landen die dezelfde ideeën hebben, vormen samen een politieke familie . In politieke families zitten dus Nederlandse politici, maar ook politici uit andere landen. In het Europees Parlement heb je 8 van zulke families.

Bij deze Europese verkiezingen zijn de stemmen veel meer verspreid over de families dan de jaren hiervoor. Dat betekent dat verschillende politieke families beter moeten samenwerken om afspraken te maken.

Frans Timmermans

Nederlander Frans Timmermans wil graag de baas worden van de Europese Unie. In Nederland hebben de meeste mensen voor zijn partij, de PvdA, gestemd. Maar op zijn politieke familie, de sociaaldemocraten, is in Europa een stuk minder gestemd dan vier jaar geleden. Toch hoopt hij nog steeds dat hij de baas mag worden. Daar wordt morgenavond over gepraat.

Verslaggever Noortje sprak vorige week met hem: