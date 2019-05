Dankzij Tim zijn er 12 'Tech Playgrounds' voor kinderen

In Eindhoven gaan 150 jongeren iedere week naar een 'Tech Playground'. Dat is een soort speelplaats waar je technische dingen kunt bouwen en 3D-printen. En die Tech Playgrounds zijn er allemaal dankzij Tim en zijn moeder.

Tim is gek op techniek. Bij veel sporten of andere hobby's kun je ergens heen om het te doen, maar voor mensen die techniek leuk vinden is er bijna niets. Daarom bedachten Tim en zijn moeder de technische werkplaatsen.