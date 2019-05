Supergrote groep flamingo's woont in Nederland

Een van de grootste groepen flamingo's van de wereld woont sinds kort in Nederland. En vandaag mochten de 400 vogels voor het eerst naar buiten.

Groot

De flamingo's wonen in Gaia Zoo in Kerkrade. Daar kunnen de vogels nu rondwandelen in een nieuw groen verblijf met veel water en een moeras. Dat is belangrijk, want flamingo's brengen de meeste tijd in het water door. Het gebied is 3.000 vierkante meter groot. Dat is ongeveer net zo groot als 40 klaslokalen bij elkaar.

De dierentuin in Kerkrade heeft de flamingo's gekregen van een Duits vogelpark. Daar was niet genoeg ruimte voor alle dieren.