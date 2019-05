Sparta en RKC Waalwijk komen terug in eredivisie

Voetbalclubs Sparta en RKC Waalwijk spelen volgend seizoen weer in de eredivisie. De clubs wonnen gisteren een beslissende wedstrijd in de nacompetitie van de Keuken Kampioen Divisie.

RKC Waalwijk speelde een bizarre wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Na de normale speeltijd stond Go Ahead met 4-3 voor, maar in de blessuretijd lukte het RKC om nog twee keer te scoren. Daardoor eindigde de wedstrijd in 5-4 voor RKC. En dat moest natuurlijk gevierd worden: