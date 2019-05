Motorclub Hells Angels is nu verboden in Nederland

Motorclub Hells Angels moet stoppen in Nederland. Dat heeft de rechter bepaald. De rechter zegt dat de club zich bezighoudt met criminele zaken en dat daardoor mensen in gevaar komen.

De leden van de club mogen niet meer samenkomen en ze mogen niet meer het logo van de club dragen.

Volgens de rechtbank maken de leden van Hells Angels vaak ruzie met andere motorbendes. Ook verdenkt de politie de club van het verkopen van wapens en drugs.

Drie vragen

In deze drie vragen hoor je meer over de Hells Angels. De video is gemaakt toen de rechtszaak net was begonnen: