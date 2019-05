Koning Willem-Alexander: 'Trump wil je naar Nederland komen?'

Koning Willem-Alexander heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland. Hij vraagt of Trump naar een speciale oorlogsherdenking wil komen.

Meestal komen dat soort afspraakjes pas in het nieuws als de uitnodiging is aangenomen. Maar nu heeft Trump er nog niets over gezegd. Het is dus nog niet zeker of hij ook echt komt.

Slag om de Schelde

Trump is uitgenodigd voor de herdenking van de Slag om de Schelde op 31 augustus in Terneuzen. Dat is een belangrijke gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een deel van Nederland werd toen bevrijd van de Duitsers.